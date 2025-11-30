Martita y España, a por los cuartos de final

España se enfrenta a la hora de la verdad. La Selección que dirige Claudia Pons desafía este lunes a Marruecos (13.30 horas, Teledeporte) en el primer partido a todo o nada en la Copa del Mundo de Filipinas. El combinado español ha realizado una fase de grupos perfecta, con pleno de triunfos, liderato de su grupo y 17 tantos a favor por solo tres en contra. Pero nada de eso vale si se equivoca en la fase de eliminatorias directas.

El primer escollo en su camino es el combinado marroquí. La vigente campeona de África pasó como segunda del Grupo A, con seis puntos y por detrás de Argentina. El enfrentamiento no es ajeno para ninguno de los dos conjuntos, pues ambos se vieron las caras en la preparación de la cita filipina. Los amistosos cayeron del lado español con claridad. España se impuso en Toledo (8-1 y 6-1) y dio continuidad a su racha positiva frente a las africanas, con un total de seis triunfos, 40 goles a favor y cuatro en contra.

«Los dos equipos nos respetamos y tener información del rival nos sirve para saber bien los aspectos en los que tenemos que estar más concentradas», asegura la cierre coruñesa Martita. La jugadora del Poio, que se estrenó como goleadora en la cita internacional en la cómoda victoria frente a Canadá (7-0) volverá a reclamar protagonismo en los planes de Pons en los cuartos de final.

En juego, un billete a las semifinales y una victoria en el partido 200 de la historia de la Selección.