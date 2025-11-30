El talento español no falla a Casas Novas

No solo de las mayores estrellas internacionales vive el CSI 5*W A Coruña en el Centro Hípico Casas Novas. Y es que a partir de este viernes, 5 de diciembre, el complejo arteixán concentrará todas las miradas de los aficionados y aficionadas a la hípica con una nueva edición del Concurso Internacional de Saltos, enmarcado dentro de la Copa del Mundo de Saltos. En él, dentro del talento español, destaca Eduardo Álvarez Aznar. El jinete madrileño es un habitual en competiciones internacionales de alto nivel. Tres veces olímpico y considerado uno de los mejores jinetes de salto del país, Eduardo llega a Casas Novas con muchas expectativas de realizar un buen papel.

Junto a él, otro de los jinetes que más interés genera entre el público en este tipo de competiciones es Armando Trapote. Formando un binomio experimentado y de garantías junto a Tornado VS, Armando se encuentra en un gran estado de forma tras ganar este verano el Gran Premio de Maeza y participar en concursos de 5 estrellas de gran nivel como Roma y Hamburgo.

Otro de los jinetes olímpicos presentes en París 2024 y que participará en Casas Novas será Sergio Álvarez Moya, veterano y con experiencia internacional en grandes competiciones.

Completan la lista de participantes nacionales en el CSI 5* jinetes como Iván Serrano Sáez, Jesús Baamonde, Teresa Blázquez Abascal, Imma Roquet, Manuel Fernández Saro, Jesus Garmendia y Pello Elorduy.

Para quien no quieran perderse el espectáculo que se vivirá en Casas Novas, las pruebas pueden seguirse en la web del evento www.csicasasnovas.com.