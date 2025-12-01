6-1 | Martita vuelve a marcar y España llega a semifinales por la vía rápida

La Selección Española femenina y la coruñesa Martita siguen de dulce en Filipinas. El conjunto que dirige Claudia Pons se clasificó para las semifinales del Mundial tras vencer en cuartos a Marruecos (6-1), con un póker de Irene Córdoba, un tanto de Samper y un gol de la cierre formada en el Viaxes Amarelle, el segundo que rubrica en lo que va de torneo asiático.

España construyó su victoria ante el combinado africano sobre un inicio eléctrico y muy efectivo que tuvo en Irene Córdoba su gran protagonista, con tres tantos en menos de dos minutos al aprovechar las dudas de las jugadoras marroquíes con el balón.

Con esa holgada renta, el equipo español bajó la intensidad, también algo más exigido en defensa por un sistema con portera-jugadora de Marruecos, apretada por el resultado. Y fue en una de esas jugadas con superioridad ofensiva en la que España tuvo su única desconexión para encajar el gol en contra de Nadia Laftah.

Ya en la segunda mitad, con una España que controlaba el encuentro sin pisar a fondo el acelerador, Irene Córdoba anotó su cuarta diana particular en otro gran inicio de las de Pons para sentenciar el triunfo. La coruñesa Martita hizo el quinto tanto después de una buena pared con María Sanz (volvió a ver puerta tras marcarle a Canadá) e Irene Samper convirtió el definitivo 6-1 tras un córner.

La Selección Española se mete en semifinales después de haber ganado todos sus partidos, con 23 goles a favor y 4 en contra. Ahora, se enfrentará a la vencedora del duelo entre Brasil, gran favorita al trono, y Japón, que se disputa este martes.