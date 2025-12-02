Fútbol sala | Mundial
Brasil, la gran favorita, rival de España y Martita en semifinales
Se enfrentan próximo viernes tras la victoria ‘canarinha’ ante Japón
A Coruña
Sin sorpresas en las semifinales del Mundial de Filipinas. La Selección Española de la coruñesa Martita se medirá a la máxima candidata al título, Brasil, el próximo viernes 5 de diciembre (13.30 horas,Teledeporte). La escuadra canarinha se impuso con solvencia a Japón (6-1) en su compromiso de cuartos de final y sacó el billete a la penúltima ronda como invicta, igual que España. En la fase de grupos superó a Irán (4-1), Italia (6-1) y Panamá (0-9).
Brasil y España ocupan las dos primeras plazas del ranking FIFA, una auténtica lucha de gigantes en la que solo podrá quedar uno. Se han medido en 14 ocasiones a lo largo de la historia, con 5 victorias de las españolas por 9 de las brasileñas.
