Fútbol sala | Mundial

Brasil, la gran favorita, rival de España y Martita en semifinales

Se enfrentan próximo viernes tras la victoria ‘canarinha’ ante Japón

Las jugadoras de la Selección celebran un tanto ante Marruecos.

Las jugadoras de la Selección celebran un tanto ante Marruecos. / RFEF

A Coruña

Sin sorpresas en las semifinales del Mundial de Filipinas. La Selección Española de la coruñesa Martita se medirá a la máxima candidata al título, Brasil, el próximo viernes 5 de diciembre (13.30 horas,Teledeporte). La escuadra canarinha se impuso con solvencia a Japón (6-1) en su compromiso de cuartos de final y sacó el billete a la penúltima ronda como invicta, igual que España. En la fase de grupos superó a Irán (4-1), Italia (6-1) y Panamá (0-9).

Brasil y España ocupan las dos primeras plazas del ranking FIFA, una auténtica lucha de gigantes en la que solo podrá quedar uno. Se han medido en 14 ocasiones a lo largo de la historia, con 5 victorias de las españolas por 9 de las brasileñas.

TEMAS

