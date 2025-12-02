Galicia, muy presente en Casas Novas

La hípica gallega se cita en las instalaciones de Casas Novas, en Arteixo, a partir del próximo viernes 5 de diciembre. La celebración del Concurso de Saltos Internacional de invierno, con pruebas, en las categorías CSI1* y CSI5*, permitirá a los jinetes y amazonas más destacados de Galicia codearse con la élite española y mundial sin salir de sus límites fronterizos.

Entre la representación autóctona destaca Jesús Baamonde, el único que participará en la categoría 5* que pertenece a la Copa del Mundo de Saltos. Habitual en las competiciones de alto nivel, Jesús ha logrado la medalla de plata en el Campeonato de España con AGR Troublemaker, uno de los hitos más importantes para la hípica gallega en los últimos años. Su veteranía y experiencia le han llevado a convertirse en un referente en el panorama español.

Dentro de la categoría 1* habrá una amplia presencia de jinetes y amazonas de la casa. Entre ellos resalta Javier González Fraga, Fino, un jinete consolidado que ya sabe lo que es subirse al podio de Casas Novas. Otro de los nombres propios es Roi Calviño, una de las jóvenes promesas de la hípica de Galicia que, además, este año competirá junto a su hermana, Ainoa, que debuta en Arteixo.

Paula López Crespo y Xabier Paz González, que ya conocen la competición, repiten participación en busca de situarse en lo más alto de las clasificaciones durante el fin de semana.

Además del presente, el futuro de la hípica autonómica también saltará en Arteixo. Entre las grandes joyas, destacan Olivia Gómez Seoane, campeona de Galicia juvenil el pasado mes de septiembre, y Elena Vázquez Arrojo, amazona nacida en 2010, que recientemente ha empezado a entrenar a las órdenes de Jesús Baamonde.