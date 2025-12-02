Casi la mitad de los 3.000 atletas inscritos en la San Silvestre Coruña son mujeres

La XVI San Silvestre Coruña despedirá el año el próximo 31 de diciembre con más de 3.000 atletas inscritos y un 43% de representación femenina. También habrá un gran número de niños y niñas de entre 3 y 12 años y personas mayores de 70, así como participantes procedentes de fuera de A Coruña, inscritos desde diferentes comunidades autónomas y desde más de 30 países como Italia, Venezuela, Irlanda, México, Afganistán, China, Francia o Estados Unidos, según destaca el Concello.

La carrera, una de las más esperadas del calendario deportivo, está abierta a todas las modalidades: categorías infantiles, Marcha Nórdica, equipos de empresa e incluso es posible correr con tu mascota en la CanSilvestre. Se trata de una prueba de carácter solidario que colabora en esta edición con entidades como Reyes Magos de Verdad, la Cocina Económica -a través de la Asociación Silbato-, Bolboretas y el Club Auga Dragon Boat, que apoya a personas afectadas por cáncer de mama.

Participantes en la última edición de la San Silvestre Coruña. / Iago López

Como novedad, el próximo 28 de diciembre se celebrará la I Regata San Silvestre Coruña en colaboración con el Real Club Náutico de A Coruña. Además, el club de patinaje artístico CPA Maxia recibirá un homenaje del Concello por sus más de tres décadas de historia y de éxitos, entre los que destacan los recientes premios como campeona de la Copa de Europa en la categoría cadete de Marta Fraga y como subcampeona en la categoría infantil de Martina Alonso.

La alcaldesa Inés Rey y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez han presentado la XVI San Silvestre este martes en el Palacio Municipal de María Pita con un llamamiento a participar en la ya tradicional carrera que cierra el año con “deporte, solidaridad y orgullo coruñés”.