El Concello de A Coruña concede ayudas a 66 deportistas

Figuras como Julia Benedetti, Enmanuel Reyes, Paula Otero o Ignacio Mateo, entre otros, han sido beneficiarios de las becas individuales que otorga el Concello de A Coruña para promocionar el talento local y ayudar al desarrollo deportivo de las personas empadronadas en la ciudad. En total, se han repartido 150.000 euros en 66 ayudas entre 30 modalidades deportivas diferentes