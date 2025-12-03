Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polideportivo

El Concello de A Coruña concede ayudas a 66 deportistas

El boxeador Enmanuel Reyes, la skater Julia Benedetti o la nadadora Paula Otero, entre los beneficiados

El boxeador Enmanuel Reyes en el Barrio de las Flores.

El boxeador Enmanuel Reyes en el Barrio de las Flores. / Iago Lopez

A Coruña

Figuras como Julia Benedetti, Enmanuel Reyes, Paula Otero o Ignacio Mateo, entre otros, han sido beneficiarios de las becas individuales que otorga el Concello de A Coruña para promocionar el talento local y ayudar al desarrollo deportivo de las personas empadronadas en la ciudad. En total, se han repartido 150.000 euros en 66 ayudas entre 30 modalidades deportivas diferentes

