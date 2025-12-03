Estrella Galicia 0,0 y el CRAT celebran el inconformismo

Estrella Galicia 0,0 y el CRAT refuerzan su vínculo a través de las redes sociales con el lanzamiento de un contenido especial en varias plataformas. El proyecto incluye un vídeo en YouTube que narra la historia del conjunto coruñés desde su nacimiento en 1976, acompañado de piezas breves en Instagram y TikTok. Los vídeos muestran momentos clave y declaraciones de jugadoras y exdirigentes que resaltan el espíritu inconformista de la entidad, así como la dedicación y la constancia que lo caracterizan. «El CRAT es familia, orgullo y comunidad y el proyecto celebra a quienes desafían estigmas y luchan por un deporte minoritario», indica Manuel Eiroa, responsable de patrocinios deportivos en Hijos de Rivera.