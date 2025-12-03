Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo

Helena García debuta este jueves en el Mundial Sub 21

Además de la coruñesa, el taekwondo gallego cuenta con otros cuatro representantes en Kenia

Helena García en un podio.

Helena García en un podio. / LOC

RAC

A Coruña

La taekwondista coruñesa Helena García, del Dobok, comienza este jueves su andadura en el Campeonato del Mundo Sub 21 en Nairobi (Kenia), en la categoría -73 kilos. Carla Sesar, Javier Otero, Adrián Salanova y Sergio Troitiño completan la representación gallega en la cita internacional.

