Helena García debuta este jueves en el Mundial Sub 21

La taekwondista coruñesa Helena García, del Dobok, comienza este jueves su andadura en el Campeonato del Mundo Sub 21 en Nairobi (Kenia), en la categoría -73 kilos. Carla Sesar, Javier Otero, Adrián Salanova y Sergio Troitiño completan la representación gallega en la cita internacional.