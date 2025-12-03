Las joyas del futuro brillarán en Casas Novas

Las instalaciones del Centro Hípico de Casas Novas son un vivero de nuevos talentos. Y el Campeonato Internacional de Saltos que se celebrará en Arteixo a partir del próximo viernes, 5 de diciembre, da buena prueba de ello. El próximo fin de semana, además de disfrutar de las grandes estrellas consolidadas y reconocibles, como Gilles Thomas, Simon Delestre, Julien Epaillard, Max Kühner o Maikel van der Vleuten, entre otros, el público que se acerque a las instalaciones coruñesas podrá disfrutar de un gran número de competidores jóvenes que buscan despuntar en la categoría de una estrella, una gran ocasión para ver en directo a las nuevas perlas de la hípica nacional e internacional. Es el caso, por ejemplo, del español Lucas Morote Soria, la amazona china Ka Lee Carrie Wang o el suizo Noah Philips de Vuyst, quienes con catorce años se presentan como los participantes más jóvenes de la competición.

Otro de los nombres a tener en cuenta es el de Elena Vázquez Arrojo, una de las promesas de la equitación española y gallega, con tan solo 15 años. Junto a ella, competirán también, dentro del elenco de joyas nacionales, Elena Emilova Pérez (16), Olivia Gómez Seoane (17), Sergio Madiedo Tomás (17), Alicia García Tapetado (19), Pablo Santiago Artime (19), Manuel Perez Morillo (19) o Micaela Álvarez Gutierrez (17). Más allá de las fronteras de España, destacan la italiana Sara Isabella Riso, de tan solo 17 años, o el mexicano Felipe Andrés Sierra, que acaba de cumplir la mayoría de edad.

El evento arteixán es una oportunidad perfecta para disfrutar del presente, pero también para ver los primeros pasos de los deportistas que acapararán los podios en el futuro inmediato.