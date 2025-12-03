Hockey sobre patines
El Torneo Eixo Atlántico reúne a 14 equipos de Galicia y Portugal en A Coruña
Se celebra este fin de semana en el Palacio de los Deportes, Riazor y Monte Alto
A Coruña
Entre el sábado y el domingo se disputa en A Coruña una de las citas más destacadas del hockey base del noroeste peninsular. El Torneo Eixo Atlántico, que en este 2025 cumple su duodécima edición, reúne entre los pabellones de Monte Alto, Riazor y el Palacio de los Deportes a catorce equipos gallegos y portugueses de categoría infantil. En total, 140 jugadores que rodarán sobre el parqué coruñés para intentar hacerse con el título.
El grueso de la competición será el sábado, 6 de diciembre, con 24 encuentros repartidos entre las tres instalaciones. El domingo tendrá lugar la final (16.00 horas) en el Palacio y, después, la entrega de trofeos.
