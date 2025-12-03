Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines

El Torneo Eixo Atlántico reúne a 14 equipos de Galicia y Portugal en A Coruña

Se celebra este fin de semana en el Palacio de los Deportes, Riazor y Monte Alto

Un jugador de Compañía de María pugna por una bola con un rival del Valongo en una edición pasada del Eixo Atléntico.

Un jugador de Compañía de María pugna por una bola con un rival del Valongo en una edición pasada del Eixo Atléntico. / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

Entre el sábado y el domingo se disputa en A Coruña una de las citas más destacadas del hockey base del noroeste peninsular. El Torneo Eixo Atlántico, que en este 2025 cumple su duodécima edición, reúne entre los pabellones de Monte Alto, Riazor y el Palacio de los Deportes a catorce equipos gallegos y portugueses de categoría infantil. En total, 140 jugadores que rodarán sobre el parqué coruñés para intentar hacerse con el título.

El grueso de la competición será el sábado, 6 de diciembre, con 24 encuentros repartidos entre las tres instalaciones. El domingo tendrá lugar la final (16.00 horas) en el Palacio y, después, la entrega de trofeos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents