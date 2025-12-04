Los binomios ‘top’ saltarán en Arteixo

Este viernes dará comienzo una nueva edición del CSI 5* W A Coruña y ya se conocen los binomios que formarán parte de esta prestigiosa cita internacional. En la hípica, el rendimiento depende siempre de dos protagonistas, el jinete y el caballo, por lo que la atención recaerá sobre ambos actores durante el fin de semana en Arteixo. Un total de 58 participantes competirán en las pruebas de máxima categoría, enmarcadas en la Copa del Mundo de Saltos, y ya han anunciado los caballos y yeguas con los que saltarán en la pista indoor de Casas Novas.

Entre los favoritos, destaca el binomio formado por el neerlandés Maikel van der Vleuten y su inseparable Beauville Z N.O.P., con quien ha logrado dos medallas de bronce individuales en las dos últimas ediciones de los Juegos Olímpicos (París y Tokio), además de una medalla individual de bronce y otra de plata por equipos en los Juegos Europeos de 2022. Este año, además, fueron terceros en el Gran Premio LGCT de Roma.

Otro de los grandes nombres de los Países Bajos será Willem Greve, que aterriza en Arteixo con la yegua Pretty Woman, con la que ya conquistó una etapa de la Copa del Mundo esta temporada en el Longines FEI Jumping World Cup de Stuttgart. En esa misma prueba también brilló Christian Ahlmann con Untouched, finalizando en el top 10 tras sumar solo dos puntos de penalización.

El austríaco Max Kühner y EIC Colley Jump The Q serán otra de las grandes sensaciones del concurso. Tampoco faltará el brasileño Yuri Mansur, que junto a QH Alfonso Santo Antonio llega en un excelente momento de forma o la sueca Wilma Hellström y Cici, que el pasado verano fueron finalistas en el Campeonato de Europa.