Dianas listas para el Mundial de dardos

Todo listo y preparado para el Mundial de dardos que arranca este mediodía en Expocoruña. Una competición, en la especialidad Phoenix Darts, que reúne a los mejores entre hoy y el lunes, aprovechando el puente de diciembre. Hace un año ya congregó a más de 10.000 personas, entre participantes y acompañantes, y la previsión de los organizadores es que esa cifra se vaya hasta los 15.000 en esta segunda cita que afianza a A Coruña en el circuito de dardos a nivel planetario.

A la competición acudirán jugadores de dardos de «países como Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, México y también de Europa». En Expocoruña «se dispondrá de un espacio de más de 7.000 metros cuadrados», según cuentan los gestores de este campeonato, impulsado por «Viajes SantYago, con el apoyo de la Xunta, a través de Turismo de Galicia y Xacobeo».

El torneo celebrado el año pasado en la ciudad repartió entonces 100.000 euros en premios entre los primeros clasificados de las principales categorías. Estas fueron individual, por parejas y por equipos. Además, las personas que fueron cayendo eliminadas pudieron disputar un torneo paralelo entre los perdedores que les permitieron seguir jugando en las 250 máquinas del recinto. No es la primera vez que Cabana organiza un torneo de dardos en Galicia. Anteriormente, ya había traído campeonatos nacionales y europeos a Santiago, a Vigo y a la propia A Coruña.