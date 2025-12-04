Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Primera FEB

El Leyma se enfrenta al tercer aspirante a su trono

El Palencia visita el Coliseum como uno de los perseguidores del conjunto naranja, que ya doblegó a Estudiantes y al Fuenlabrada

Ilimane Diop celebra el triunfo contra el Fuenlabrada en el Coliseum. / Iago López

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Se acabaron las vacaciones otoñales de un Leyma Coruña que, este domingo (12.00 horas) vuelve a la Primera FEB tal y como la dejó hace más de quince días: líder, invicto y con dos triunfos de margen sobre el segundo clasificado. No obstante, el conjunto naranja ya sabía desde que comenzó su parón, por la jornada de descanso y la ventana FIBA, que el regreso no iba a ser, ni mucho menos, un camino de rosas hasta Navidad. El Palencia, que se adueñó de la segunda plaza, llega al Coliseum al acecho y con la firme intención de conseguir lo que otros segundos clasificados no pudieron hacer: encontrarle las cosquillas al equipo de Carles Marco.

Aunque cualquier rival exige la máxima atención, y el Leyma lo sabe bien por su último encuentro liguero, contra el Melilla, los naranjas ya han hecho callo al defender su condición de líder y de invicto ante rivales con aspiraciones similares. El primero en intentarlo fue el Fuenlabrada, hace poco más de un mes. Los fuenlabreños, que, al igual que el Leyma, se sometieron a un cambio radical de proyecto en verano, llegaron al Coliseum sin conocer la derrota en cinco jornadas (descansaron en la primera y jugaron contra el Leyma en la sexta). Poco afectaron los precedentes. Una exhibición coral, con Guillem Jou y Paul Jorgensen liderando un ataque en el que ocho jugadores superaron o rozaron la decena de puntos, fue suficiente para ganar con solvencia (101-75) y conseguir la sexta victoria del curso.

Apenas una semana después, en Magariños, el Estudiantes recibió al Leyma en un duelo entre el segundo y el primer clasificado. Aunque los colegiales dominaron buena parte del encuentro y llegaron tener doce puntos de ventaja en el último cuarto, no les bastó para arrebatarle al Leyma la esperanza de una remontada que se hizo realidad gracias a la eficacia de Jacobo Díaz, Caio Pacheco y Paul Jorgensen (87-92).

El Palencia, aupado al grupo perseguidor con Obradoiro y Estudiantes (los tres suman dos derrotas en siete jornadas), es el siguiente aspirante a destronar al Leyma. Con el exnaranja Ingus Jakovics en la sala de máquinas, quieren ser los primeros en cobrarse la cabeza del Leyma y apretar la zona noble de la tabla. Los de Carles Marco, concienciados del exigente diciembre que se les avecina, no pueden bajar la guardia para que siga la racha.

