La agenda del deporte de A Coruña: HC, Maristas y 5 Coruña defienden sus fortines

Jornada con factor cancha a favor para muchos de los equipos coruñeses. HC Coruña, 5 Coruña y Maristas defienden sus fortines, mientras que el Zalaeta juega a domicilio. Los equipos de OK Plata en hockey sobre patines y los de Primera División en voleibol descansan este fin de semana.

Hockey sobre patines

El Hockey Club Coruña Femenino afronta una jornada muy complicada. Recibe este sábado (16.30 horas) en el Palacio de Riazor al Vila-Sana, uno de los cocos de la OK Liga Iberdrola. En OK Bronce, el CH Oleiros afronta este sábado un derbi provincial (19.30) contra el Ordes. Este domingo, el Compañía B visita al Telecable (12.00) el Liceo B recibe al Patinalón (12.30).

Baloncesto

Maristas aspira a continuar en lo más alto de la clasificación de su grupo en la Liga Femenina 2. El conjunto de Fer Buendía recibe este sábado por la tarde (18.00 horas) al Siroko Gijón Baloncesto.

Voleibol

El Zalaeta visita este sábado por la tarde (19.00 horas) al Astillero cántabro con la intención de recuperar la senda triunfal en la Superliga 2 tras perder, la semana pasada, el derbi contra el Voleyourense.

Fútbol Sala

Partido exigente el que afronta este sábado (18.30 horas) el 5 Coruña en Novo Mesoiro. Recibe al filial del Noia Portus Apostoli, segundo en la tabla de Segunda RFEF. Los rojillos quieren recuperar la regularidad y volver a sumar de tres en tres.

Balonmano

El Culleredo visita este sábado (18.00 horas) al Carballal en busca de su cuarta victoria consecutiva en Primera Estatal.