Carles Marco, entrenador del Leyma: "Se nos hizo pesado entrenar 20 días sin competir"

El Leyma Coruña regresa este domingo (12.00 horas, LaLigaPlus) a la acción en casa contra el Palencia después de casi tres semanas sin competir. "Se nos hizo pesado entrenar 20 días seguidos sin jugar un solo partido", reconoció Carles Marco en la sala de prensa del Coliseum. El técnico catalán celebra haber tenido tiempo para ajustar sus piezas, pero le preocupa la "falta de ritmo de competición" y cómo pueden reaccionar sus pupilos en el inicio del intenso calendario de partidos que le espera en diciembre.

"Descansamos y pudimos entrenar mucho", insistió Marco sobre el tiempo de asueto del conjunto naranja. A la jornada de descanso de Primera FEB se sumó la ventana FIBA. "No hemos tenido una jornada de descanso igual que todos. Es el calendario, no podemos hacer nada. Debemos ser positivos, nos ha ayudado a oxigenarnos y a prepararnos hasta el siguiente parón, en enero", detalló. Más que preparar el duelo contra el segundo clasificado, reconoció que se enfocó en mejorar aspectos propios que detectó en las primeras jornadas.

Aun con muchos días de descanso, Marco tampoco podrá contar con todos sus jugadores para recibir al Palencia. "Jacobo Díaz no entrena desde el martes y es duda", advirtió. Aunque aún tiene dos días de margen antes de saltar a la pista, es improbable que el madrileño, con unas molestias en la espalda, esté en plenas condiciones. Caio Pacheco llegó este miércoles de Brasil "un poco cansado por el viaje" y el cambio de estación, pero no está en riesgo su participación.

El rival del Leyma

El Leyma se mide a un Palencia al que Carles Marco quiere someter a su ritmo alto. "Espero un partido intenso. Es un equipo que, además de defender, mete puntos. Tiene mucho talento, sobre todo, en sus jugadores exteriores. Los interiores les dan una capacidad física para defender muy bien", analizó el entrenador del equipo coruñés.

Los palentinos son el conjunto que menos puntos encaja de la liga. Para evitar que armen su defensa en condiciones, el técnico naranja da una vital importancia al rebote defensivo. "Debemos cerrar muy bien para poder correr. No lo hicimos en los últimos partidos", reconoce.

Aunque apunta a la necesidad de "igualar la intensidad" del rival, quiere mantener su filosofía de un juego rápido y fresco. Sobre todo, prima no caer en la complacencia. "Ves que vas ganando y hay cosas que dejas de hacer porque piensas que todo llega", lamentó sobre los últimos encuentros, en los que los naranjas se complicaron la vida en los últimos minutos contra el Melilla en liga y ante el Tizona en la Copa España.