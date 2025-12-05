Casas Novas sube el telón

El Centro Hípico Casas Novas cumple 25 años y lo celebra desde hoy con una nueva edición del Concurso Internacional de Saltos, que vuelve a formar parte un año más de la Longines FEI Jumping World Cup, con un completo programa deportivo. Se disputarán cinco pruebas de la categoría 5 estrellas, y seis pruebas de la categoría 1 estrella, destacando el Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo del domingo.

Todos los caballos inscritos en la competición se sometieron ayer a la inspección veterinaria, un examen en el que se valora que están en condiciones óptimas para competir al máximo nivel en las pruebas del fin de semana.

El espectáculo comenzará hoy a partir de las 14:00 con dos pruebas de la categoría 1 estrella, el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection, con alturas de 1,30 m. y 1,40. Estas dos pruebas servirán como preludio al inicio del CSI5*W, que tendrá lugar con el Trofeo Checkpoint (1,45), a las 18:15, y el Trofeo Caixabank (1,50), a las 21:15.

Además de poder disfrutar de la actuación de jinetes y amazonas destacados en el panorama internacional, las personas que asistan al Centro Hípico Casas Novas este fin de semana tendrán a su disposición una amplia oferta gastronómica, donde poder disfrutar del producto local, a cargo de Miga, Peculiar, Taberna Hokuto, Sodexo y Adriana Cabot. Casas Novas contará con un servicio de cafetería durante la competición gracias a WACO.

Arranca hoy una de las citas hípicas más importantes del año en España, con deportistas de alto nivel y un entorno preparado para la ocasión. El CSI A Coruña 2025 podrá seguirse en directo a través de la plataforma ClipMyHorse.TV y en la web oficial: www.csicasasnovas.com.