Taekwondo | Mundial sub 21
La coruñesa Carla Sesar se proclama subcampeona del mundo sub 21 de taekwondo
Ganó cinco combates y perdió en la final ante la marroquí Amina Dehhaoui | Helena García cayó eliminada en la primera ronda
La coruñesa Carla Sesar se proclamó este jueves subcampeona del mundo de taekwondo en el Mundial sub 21 que se disputa en Nairobi (Kenia). La taekwondista del Natural Sport se alzó con la medalla de plata en la categoría de -57 kilos tras ganar cinco combates y perder solo en el combate por el oro.
No fue un camino de rosas hacia el podio, pero Sesar lo hizo fácil desde las primeras rondas. Avanzó con solvencia ronda a ronda hasta que, en las semifinales, se midió a la jornada Fadi Khirfan, segunda del ranking mundial. La coruñesa se impuso en dos asaltos y se ganó un hueco en la final.
En el combate por el oro se midió a la vigente campeona del mundo, la marroquí Amina Dehhaoui. Sesar cedió los dos primeros asaltos y se quedó con la plata. Después de rozar la medalla en el Europeo junior hace unas semanas, consigue una presea mundial que ya es histórica para el deporte coruñés.
La otra coruñesa en el Mundial sub 21, Helena García, no pudo acompañar a Sesar en el medallero. La deportista del DBK cayó en la primera eliminatoria de la categoría de -73 kilos contra la egipcia Malak Samy en un combate ajustado que se decidió en el último asalto.
