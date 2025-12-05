Jacobo Díaz, MVP del Leyma en noviembre: "La fuerza del equipo es que todos confiamos en nuestros compañeros"

En un conjunto tan coral como el Leyma Coruña, Jacobo Díaz se alzó con el premio Estrella Galicia al mejor jugador del equipo naranja en el mes de noviembre. El alapívot madrileño se sintió orgulloso de un premio, cree, es más colectivo que individual. "La fuerza del equipo es que todos confiamos en nuestros compañeros", reconoció. El jugador recibió el galardón este viernes el Coliseum de la mano de Luis Sánchez, promotor de Estrella Galicia en A Coruña.

Sus puntos y su acierto en los minutos finales del partido contra Estudiantes fueron el momento más candente de un mes en el que Díaz, como parte de la rotación interior, ha sido capaz de tirar del carro en anotación desde el perímetro. "El partido de Estudiantes fue muy complicado. Tuve la suerte de que entraron los tiros", comentó el madrileño.

Las cifras de Jacobo Díaz

Brillar en Magariños, una pista que Díaz conoce bien tras entrenar "cientos de veces" en su vida, fue clave para decantar el último cuarto de los naranjas, que lograron remontar 12 puntos de desventaja. "Carles [Marco] nos da mucha confianza", reiteró el jugador, sobre el apoyo que el técnico les da para que armen el tiro sin miedo al error.

Jacobo Díaz se lleva la pelota ante dos oponentes en el último partido ante Tizona. / Casteleiro

Esa confianza del entrenador se está reflejando en las estadísticas del alapívot naranja. Promedia un 48,7% de acierto en los triples. Una precisión brutal que le permite anotar 10 puntos por partido. Además, no falla bajo los tableros con 4,7 rebotes por duelo.

El premio al mes de noviembre llega después de casi tres semanas sin actividad en la pista. El Leyma regresa este domingo (12.00 horas) a la acción contra el Palencia. No obstante, Jacobo Díaz podría perderse el duelo por unas molestias en la espalda, según confirmó el técnico, Carles Marco, en la rueda de prensa previa al encuentro. "Tenemos ganas de darlo todo ante nuestra afición", advirtió el jugador con el premio al MVP de noviembre en la mano.