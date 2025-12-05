El Liceo aspira a hacer leña del Caldes para continuar al acecho del liderato

No hay rival pequeño, pero el Liceo sabe que un pinchazo este fin de semana puede ser más sensible por la situación en la que se encuentra su rival. El conjunto verdiblanco vuelve a subir al avión para viajar a Cataluña. Visita este sábado (20.00 horas) la pista de un Caldes en horas muy bajas. Los catalanes marchan colistas, con un solo triunfo en diez jornadas, y necesitan ganar contra quien sea para no descolgarse demasiado pronto de la lucha por salvar la categoría. Los colegiales, con la Champions, de nuevo, en el horizonte, mantiene la ambición de meter presión a los líderes, Barça e Igualada, y acariciar la condición de cabeza de serie para la Copa del Rey.

El Liceo aprieta los dientes para los últimos compromisos de 2025, con el parón navideño a la vuelta de la esquina y el final de la primera vuelta a apenas tres jornadas de distancia. Solo dos empates y una derrota emborronan ligeramente la trayectoria de un equipo, el de Juan Copa, que ha confirmado desde el inicio del curso que tiene aspiraciones altas de cara a la primavera de 2026. La última victoria, una goleada soberbia (6-1) ante el Voltregà en el Palacio de Riazor tan solo confirmó las sensaciones de un equipo da el callo en los días importantes.

No obstante, los tropiezos han llegado ante rivales, a priori, asequibles. Más allá de la derrota en la casa de un Igualada que marcha colíder con el Barça, cedió un empate en la primera jornada, contra el Shum (3-3), y hace poco más de un mes, en la pista del Sant Just (2-2). Con este par de precedentes, los verdiblancos viajan con las orejas tiesas para medirse a un Caldes que les recibirá con muchas urgencias.

Los catalanes marchan en la última posición de la tabla. Solo han sumado cuatro puntos (un empate contra el Lleida y una victoria contra el Cerdanyola) en diez jornadas. Un botín tan escaso les ha condenado al farolillo rojo. Está a cuatro puntos del penúltimo, el Sant Just, y a cinco de salir de los puestos de descenso. El club barcelonés experimentó un cambio importante de piezas con la salida de figuras como Biel Pujadas, Marc González o Arnau Martínez. En su lugar, se han reforzado con jugadores que el año pasado perdieron la categoría con sus respectivos equipos como Gerard Rovira, Bernat Yeste, Xus Fernández y Humberto Mendes. Son el equipo que menos goles marca y el tercero que más encaja.

Los números del Caldes invitan al optimismo en el seno del Liceo, pero está prohibido confiarse. Con todos los jugadores sanos, Jacobo Copa vuelve a ser el descarte en la convocatoria de un Liceo que busca un nuevo triunfo a domicilio con el que meter presión a los dos primeros clasificados. Además, podría asegurar matemáticamente su condición de cabeza de serie en la Copa del Rey. Necesita ganar y que el Reus y el Voltregà, que se enfrentan a la misma hora, empaten. Inicia la jornada con siete puntos de ventaja sobre los rojinegros, que marchan quintos, y seis sobre los blanquiazules, sextos, con nueve puntos en liza en lo que resta de la primera vuelta.