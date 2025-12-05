Martita se queda a las puertas de la final del Mundial: España cae goleada contra Brasil

A Coruña no podrá presumir, por ahora, de contar con una campeona del mundo de fútbol sala. La selección española, con la jugadora coruñesa Martita, cayó este viernes con contundencia (1-4) en la semifinal del contra Brasil. La verdeamarela mandó desde el principio en la final anticipada y España se tendrá que conformar con luchar por el bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala en la historia.

Brasil no dio ninguna opción a España. Dos goles de Ana Luiza y Amandinha en los dos primeros minutos de la semifinal decantaron desde el pitido inicial el partido a favor de las cariocas, que dominaron hasta el descanso e insistieron en busca de una renta mayor.

España llegó con vida al descanso confió en una reacción en el seguno tiempo, pero poco cambió el guion tras el paso por los vestuarios. Débora Vanin firmó el 0-3 y dejó casi por los suelos las esperanzas de la Roja. Ale de Paz recortó diferencias de inmediato, pero Luana sentenció (1-4) y confirmó el pase de Brasil a la final.

La coruñesa Martita, que arrancó el partido en el banquillo, no pudo hacer nada para evitar la eliminación de España, que tendrá que pelear para conseguir el tercer puesto. Se medirá a Argentina, que cayó 1-7 en la otra semifinal, contra Portugal, este domingo (10.00 horas). Brasileñas y portuguesas pugnarán por el título en Filipinas el mismo día a las 12.30 horas.