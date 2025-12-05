Balonmano | División de Honor Plata
El OAR recibe al colista en su pulso por seguir en la zona noble
El Alcobendas llega a San Francisco Javier sin puntos en su casillero
El Attica 21 Hotels OAR Coruña quiere seguir el camino dulce que experimenta en la División de Honor Plata. Recibe esta tarde (19.00 horas) en San Francisco Javier al Alcobendas. El conjunto madrileño, colista, todavía no ha sumado ningún punto en doce jornadas.
No obstante, los pupilos de Nando González no deben confiarse para volver a sumar de dos en dos en casa. Cayó hace dos semanas ante el Proin Sevilla y, aunque recuperó la senda triunfal en el último encuentro contra el Zaragoza, aspira a brindarle a su afición una nueva alegría con la que, además, mantener la presión en la zona noble de la clasificación.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña
- 87-92 | Al Leyma hay que matarlo dos veces
- El Leyma Coruña regresa a Magariños, tierra ya conquistada rumbo a ACB