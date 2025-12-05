El OAR recibe al colista en su pulso por seguir en la zona noble

El Attica 21 Hotels OAR Coruña quiere seguir el camino dulce que experimenta en la División de Honor Plata. Recibe esta tarde (19.00 horas) en San Francisco Javier al Alcobendas. El conjunto madrileño, colista, todavía no ha sumado ningún punto en doce jornadas.

No obstante, los pupilos de Nando González no deben confiarse para volver a sumar de dos en dos en casa. Cayó hace dos semanas ante el Proin Sevilla y, aunque recuperó la senda triunfal en el último encuentro contra el Zaragoza, aspira a brindarle a su afición una nueva alegría con la que, además, mantener la presión en la zona noble de la clasificación.