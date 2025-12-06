0-4 | El Liceo, entre el tiroteo y el frac

No pasará, precisamente, a la historia el triunfo del Liceo ante el Caldes, pero es uno de muchos ejercicios, fundamentados en la superioridad, que sustentan la aspiración de ganar títulos. El equipo coruñés llegaba con el deber ineludible de salir victorioso de la pista del colista y así ocurrió, con un 0-4 inapelable. Dos goles en cada parte y un buen puñado de manos de Blai Roca ante un rival tan voluntarioso como negado ante la portería contraria. El derecho a jugar la fase final de la Copa pudo haber sido un hecho, pero el Liceo necesitaba un empate entre Voltregà y Reus (1-4). La suerte fue esquiva, aunque el destino no va a cambiar para los verdiblancos, que estarán entre los mejores de una competición a la que siempre le hacen ojitos.

El Liceo salió al partido dispuesto a subirse a la montaña rusa del Caldes. Vértigo era poco para lo que se vio en el primer tramo de encuentro en la Torre Roja. Treinta segundos y el equipo coruñés ya había disparado tres veces a portería. El conjunto catalán tampoco se quedaba atrás con Serra, Zanón y Vila como principales percutidores, pero si la puntería ha sido su gran debe durante este inicio de OK Liga que le ha colocado como colista, el duelo ante el Liceo no iba a ser una excepción. En el medio de una locura de transiciones, Dava Torres mandaba la primera a la red en el minuto cuatro y Arnau la segunda en el doce. 0-2. Dos integrantes de ese trío implacable que han formado con Nil Cervera. Ni media parte y el equipo de Juan Copa ya marchaba con paso firme. El Caldes lo intentó de mil y una maneras en ese primer periodo y en ocasiones se encontró con las manos de Blai Roca y en otras fue su propia incapacidad la que le vedó el camino del gol y de meterse en el partido. Todo bajo control para los coruñeses.

El Caldes no se rindió ni mucho menos tras el descanso y volvió a acosar con la idea de derribar la resistencia coruñesa. Al Liceo le faltó algo de control en esa fase del partido para no haberse expuesto tanto, aunque en realidad su contrincante era inofensivo, no peligraba de manera real el triunfo. Poco a poco el equipo de Copa volvió a ser central en el choque con un poco de bola y con posesiones largas para remachar el partido, en su última fase, con dos tantos de alta definición. El primero de Toni Pérez (0-3) con un pase por elevación de Bruno Saavedra y el segundo de esa segunda parte, cuarto en total, de Dava Torres tras una soberbia dejada de Nuno Paiva. El Liceo cumplió y ahora aparece en el horizonte el Sporting. Esa ya es otra historia y otra exigencia.