1-3 | El Zalaeta gana al Astillero a domicilio y corta su mala racha

El Zalaeta recupera la sonrisa en la Superliga 2. El conjunto de Jorge Barrero venció al Astillero (1-3) para reponerse de dos derrotas consecutivas e incorporarse de nuevo a la senda del triunfo. No fue una victoria sencilla. Las coruñesas se llevaron los dos primeros sets (20-25 y 21-25), pero cayeron por la mínima en el tercero (25-23). Pese al ímpetu de las cántabras, el Zalaeta mantuvo la calma y trabajó el cuarto periodo para sentenciar el partido (21-25). Inés Rivas rubricó 25 puntos.