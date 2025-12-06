Voleibol | Superliga 2
1-3 | El Zalaeta gana al Astillero a domicilio y corta su mala racha
Gana en cuatro sets | Inés Rivas, máxima anotadora con 25 puntos
A Coruña
El Zalaeta recupera la sonrisa en la Superliga 2. El conjunto de Jorge Barrero venció al Astillero (1-3) para reponerse de dos derrotas consecutivas e incorporarse de nuevo a la senda del triunfo. No fue una victoria sencilla. Las coruñesas se llevaron los dos primeros sets (20-25 y 21-25), pero cayeron por la mínima en el tercero (25-23). Pese al ímpetu de las cántabras, el Zalaeta mantuvo la calma y trabajó el cuarto periodo para sentenciar el partido (21-25). Inés Rivas rubricó 25 puntos.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña
- 87-92 | Al Leyma hay que matarlo dos veces
- Gabriel Villares, jugador del Dominicos: «La diabetes me ha limitado en el hockey»