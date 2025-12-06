Fútbol sala | 2º B
3-3 | El 5 Coruña rescata un punto sobre la hora ante el Noia B
A Coruña
No vivió partido cómodo este sábado el 5 Coruña ante el Noia B, pero al menos rescató un punto sobre la hora en casa: 3-3. Se adelantó con un tanto de Víctor, pero en el momento en elque el filial se puso a carburar, le tocó ir a remolque y pudo driblar a la derrota gracias a los otros dos tantos de Yerai y Álex. Es décimo segundo en la tabla con 16 puntos.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña
- 87-92 | Al Leyma hay que matarlo dos veces
- Gabriel Villares, jugador del Dominicos: «La diabetes me ha limitado en el hockey»