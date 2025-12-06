Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala | 2º B

3-3 | El 5 Coruña rescata un punto sobre la hora ante el Noia B

Lance de un partido del 5 Coruña este curso en Novo Mesoiro.

Lance de un partido del 5 Coruña este curso en Novo Mesoiro. / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

No vivió partido cómodo este sábado el 5 Coruña ante el Noia B, pero al menos rescató un punto sobre la hora en casa: 3-3. Se adelantó con un tanto de Víctor, pero en el momento en elque el filial se puso a carburar, le tocó ir a remolque y pudo driblar a la derrota gracias a los otros dos tantos de Yerai y Álex. Es décimo segundo en la tabla con 16 puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents