Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Estatal

30-24 | El Culleredo cae con claridad ante el Granitos Carballal

RAC

A Coruña

El Balonmán Culleredo, en la zona desahogada de Primera Estatal, quería asaltar la pista del Granitos Carballal, pero fue imposible y cayó 30-24 en Vigo ante un conjunto que le precede en la tabla. Los cullerdenses se vieron cuatro abajo en la mitad del primer acto y no pudieron engancharse. Ocho goles de Canedo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents