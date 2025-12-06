Balonmano | Primera Estatal
30-24 | El Culleredo cae con claridad ante el Granitos Carballal
A Coruña
El Balonmán Culleredo, en la zona desahogada de Primera Estatal, quería asaltar la pista del Granitos Carballal, pero fue imposible y cayó 30-24 en Vigo ante un conjunto que le precede en la tabla. Los cullerdenses se vieron cuatro abajo en la mitad del primer acto y no pudieron engancharse. Ocho goles de Canedo.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña
- 87-92 | Al Leyma hay que matarlo dos veces
- Gabriel Villares, jugador del Dominicos: «La diabetes me ha limitado en el hockey»