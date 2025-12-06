30-24 | El Culleredo cae con claridad ante el Granitos Carballal

El Balonmán Culleredo, en la zona desahogada de Primera Estatal, quería asaltar la pista del Granitos Carballal, pero fue imposible y cayó 30-24 en Vigo ante un conjunto que le precede en la tabla. Los cullerdenses se vieron cuatro abajo en la mitad del primer acto y no pudieron engancharse. Ocho goles de Canedo.