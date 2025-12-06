39-20 | El OAR prolonga su momento dulce

Hace ya muchas jornadas que el Attica 21 OAR dejó de ser una novedad en la División de Honor Plata. El equipo de Nando González compite, exige y lleva al límite a sus oponentes que, cuando no están a su nivel de intensidad, sufren las consecuencias de medirse a un equipo arrollador. Eso le ocurrió al Alcobendas en San Francisco Javier (39-20), que no estuvo ni cerca de hacer daño a la escuadra coruñesa. Con este triunfo, el OAR asalta de nuevo la segunda posición de la tabla, con 18 puntos y solo por detrás del Sevilla Proin, que suma 20 unidades.

El cuadro oarista no tuvo piedad con el equipo más débil de la categoría y pasó el rodillo sin contemplaciones. Los pupilos de González mostraron sus intenciones desde el comienzo. Alentados por su público, saltaron a la pista con un ritmo altísimo que asfixió a su rival. A los veinte minutos ya ganaban por diez tantos de diferencia (15-5) y el vendaval oarista atizaba la meta visitante por los cuatro costados. Álex Chan, Diogo de Freitas, Gabriel Navarro y Gael Blanco castigaron a los madrileños en una primera mitad que dejó el choque sentenciado (21-7).

Con todo a favor, el pistón del OAR bajó un poco en el segundo tiempo. El Alcobendas llegó más a la portería coruñesa, pero la amplia renta permitió a los locales jugar con desahogo. La zaga estuvo más exigida, pero el ataque no rebajó la efectividad. Los goles siguieron cayendo paulatinamente y Sergio Torío se destapó de cara a puerta para mantener las pulsaciones relajadas en un San Francisco Javier entregado a su equipo.