balonmano | División de Honor Plata
39-20 | El OAR prolonga su momento dulce
Vence al Alcobendas con comodidad en un partido resuelto en la primera parte | Recupera la segunda plaza y marcha a dos puntos del Sevilla, líder
Hace ya muchas jornadas que el Attica 21 OAR dejó de ser una novedad en la División de Honor Plata. El equipo de Nando González compite, exige y lleva al límite a sus oponentes que, cuando no están a su nivel de intensidad, sufren las consecuencias de medirse a un equipo arrollador. Eso le ocurrió al Alcobendas en San Francisco Javier (39-20), que no estuvo ni cerca de hacer daño a la escuadra coruñesa. Con este triunfo, el OAR asalta de nuevo la segunda posición de la tabla, con 18 puntos y solo por detrás del Sevilla Proin, que suma 20 unidades.
El cuadro oarista no tuvo piedad con el equipo más débil de la categoría y pasó el rodillo sin contemplaciones. Los pupilos de González mostraron sus intenciones desde el comienzo. Alentados por su público, saltaron a la pista con un ritmo altísimo que asfixió a su rival. A los veinte minutos ya ganaban por diez tantos de diferencia (15-5) y el vendaval oarista atizaba la meta visitante por los cuatro costados. Álex Chan, Diogo de Freitas, Gabriel Navarro y Gael Blanco castigaron a los madrileños en una primera mitad que dejó el choque sentenciado (21-7).
Con todo a favor, el pistón del OAR bajó un poco en el segundo tiempo. El Alcobendas llegó más a la portería coruñesa, pero la amplia renta permitió a los locales jugar con desahogo. La zaga estuvo más exigida, pero el ataque no rebajó la efectividad. Los goles siguieron cayendo paulatinamente y Sergio Torío se destapó de cara a puerta para mantener las pulsaciones relajadas en un San Francisco Javier entregado a su equipo.
- 3-2 | El Liceo resiste por él y por Dava
- El penúltimo fichaje del Leyma Coruña en ACB encuentra equipo
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- 101-89 | Un Leyma eficaz rubrica la octava
- 4-3 | Cervera y Blai Roca desquician al Reus
- La Xunta denuncia «irregularidades» con los fondos del campeonato de España de surf de 2024 en A Coruña
- 87-92 | Al Leyma hay que matarlo dos veces
- Gabriel Villares, jugador del Dominicos: «La diabetes me ha limitado en el hockey»