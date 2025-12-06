4-1 | El Vila-Sana cumple con el pronóstico y gana al HC Coruña

El Hockey Club Coruña afrontó este sábado uno de los compromisos más difíciles de la temporada como local en su andadura en OK Liga Iberdrola y, para su desgracia, se cumplieron los pronósticos. El gigante Vila-Sana impuso su ley en el Palacio de los Deportes de Riazor y se llevó el triunfo ante las coruñesas por un claro 1-4. El duelo quedó ya finiquitado al descanso, al que se llegó con 0-3 gracias al doblete de Aina Florenza y al tanto de Bea Gaete, ex del HC Coruña. En la segunda parte asumieron el protagonismo goleador, de nuevo, Aina Florenza y Jana Crespo para las locales.