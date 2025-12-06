Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Bronce

7-2 | Contundente derrota del CH OIeiros en Ordes

RAC

A Coruña

El AC Ordes pasó por encima del CH Oleiros (7-2), en un duelo que los locales pusieron a su favor en los minutos previos al descanso. Íñigo Varela y Eduald Cañete marcaron para los oleirenses en el primer tiempo. Se mostraron siete tarjetas azules.

