77-65 | Maristas no se detiene y suma el noveno triunfo en la prórroga

Maristas es un equipo coral. Cuando no aparecen Dimitrijevic, Fontana o Zeballos, aparece otra figura del tablero de Buendía para desatascar partidos y cosechar victorias. Fue el caso de Sofía Arcos en el triunfo ante el Gijón (77-65), que tuvo en la andaluza a su gran protagonista. Arcos estuvo acertada todo el encuentro, pero fue fundamental en la prórroga, a la que se llegó después de que las asturianas igualasen el duelo a falta de diez segundos para el final con dos tiros libres. Se echó al equipo a la espalda, rompió la igualdad con cuatro puntos seguidos y reactivó a las coruñesas para lograr la novena victoria y seguir en lo alto de la tabla.