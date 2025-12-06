Baloncesto | Liga Femenina 2
77-65 | Maristas no se detiene y suma el noveno triunfo en la prórroga
Sofía Arcos destacó con 20 puntos, once rebotes y 33 de valoración
A Coruña
Maristas es un equipo coral. Cuando no aparecen Dimitrijevic, Fontana o Zeballos, aparece otra figura del tablero de Buendía para desatascar partidos y cosechar victorias. Fue el caso de Sofía Arcos en el triunfo ante el Gijón (77-65), que tuvo en la andaluza a su gran protagonista. Arcos estuvo acertada todo el encuentro, pero fue fundamental en la prórroga, a la que se llegó después de que las asturianas igualasen el duelo a falta de diez segundos para el final con dos tiros libres. Se echó al equipo a la espalda, rompió la igualdad con cuatro puntos seguidos y reactivó a las coruñesas para lograr la novena victoria y seguir en lo alto de la tabla.
