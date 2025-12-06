Palencia inaugura un diciembre de vértigo y ajetreo para el Leyma Coruña

Lucha de gigantes sobre el parqué del Coliseum. El Leyma Básquet Coruña regresa a la pista tras casi tres semanas alejado de la competición y lo hace contra el Palencia (domingo, 12.00 horas, La Liga+), segundo clasificado que pretende asaltar el territorio de un Leyma invicto que, pese al descanso por calendario y la pausa obligada de la ventana FIBA, continúa al mando de la Primera FEB.

El conjunto de Carles Marco se fue con cierto regusto agridulce al parón. Sus últimos duelos no dejaron buenas sensaciones ni a la plantilla ni a la grada naranja y este domingo, ante su perseguidor más inmediato, tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y volver a doblegar a un rival directo, como ya hizo ante Estudiantes en Magariños, por ejemplo. «Debemos cerrar muy bien para poder correr. No lo hicimos en los últimos partidos», resaltó Marco en la previa del encuentro. El entrenador catalán es consciente de que, si su equipo no mantiene la concentración defensiva los cuarenta minutos, va a sufrir contra los pupilos de Natxo Lezcano.

Y es que la advertencia no es nueva. El Leyma se desconectó frente al Mellilla en el último compromiso liguero disputado en el Coliseum, aunque la pólvora en ataque contrarrestó el susto y valió para cerrar la victoria en una tarde gris. Pero le volvió a ocurrir, también en casa, en el choque de Copa España contra el Tizona, donde se desintegró en el último cuarto y entregó la clasificación para la siguiente ronda en diez minutos nefastos ante los burgaleses. Ahora, frente a un oponente enrolado en una dinámica positiva y de dulce de cara al aro, el desempeño defensivo coruñés debe ser constante e impecable si no quiere condenarse a sí mismo.

Un ‘hueso’ con recursos

El Palencia es un equipo con múltiples ases bajo la manga en ataque. A las órdenes, principalmente, de un Alec Wintering de muñeca fina, el cuadro de Lezcano muerde a sus rivales desde cualquier zona de la cancha. Ya sea por dentro, con el trabajo de Josip Vrankic en la pintura, o por fuera, con la puntería de un Adam Kunkel en estado de gracia, los palentinos aterrizan en el Coliseum sin nada que perder y con ganas de dar la campanada. Todo ello, además, condimentado con el regreso de Ingus Jakovics, uno de los héroes del ascenso del Leyma a ACB que hoy vuelve a la que fue su casa por primera vez tras su salida en el mercado estival. El letón, uno de los jugadores más queridos por la parroquia naranja, está rayando a un gran nivel con la elástica morada del Palencia después de las dificultades que vivió el año pasado en la máxima categoría.

Los visitantes, sin embargo, desembarcan en suelo gallego con la ausencia de Álvaro Muñoz por lesión. El club confirmó esta semana que el excapitán del Obradoiro causa baja por una rotura en la fascia plantar del pie derecho y obliga a Natxo Lezcano a reestructurar la rotación.

El Leyma, por su parte, llega al duelo con el interrogante de Jacobo Díaz. El mejor jugador del mes de noviembre es seria duda para el choque por unas molestias en la espalda que han condicionado su trabajo con el grupo a lo largo de la semana. Caio Pacheco, además, acumuló minutos en sus compromisos con Brasil y parte con menos descanso que el resto de sus compañeros. El gran reto de Carles Marco será que sus hombres mantengan el ritmo y que el largo parón no afecte a la intensidad sobre la pista, tras el primer gran paréntesis en su hoja de ruta.

Vencer al Palencia, más allá de ser un soplo de aire en la clasificación y en el estado de ánimo del Leyma, supondría empezar con buen pie la cuesta de enero adelantada que afronta el equipo en diciembre. En la recta final de 2025, el conjunto coruñés se examina ante el Zamora (sábado 13), el Ourense (miércoles 17), el Cartagena (sábado 20) y el Obradoiro (domingo 28). Cuatro partidos en quince días que determinarán buena parte de la campaña.