0-1 | Isaac Naveira da otros tres puntos al Liceo B

Triunfo por la mínima del filial del Liceo frente al Patinalón (1-0), gracias a un solitario tanto de Isaac Naveira en la primera parte. En un duelo igualado y competido, el coruñés desequilibró la balanza al anotar su tercer gol del curso y otorgar una victoria que coloca a los verdiblancos en la zona tranquila de la clasificación, con 13 puntos.

