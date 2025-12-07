1-5 | Martita y España aseguran el bronce en el Mundial de fútbol sala

La selección española, con la coruñesa Martita en sus filas, se cubrió de bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala. España doblegó (1-4) a Argentina en el partido por el tercer y cuarto puesto y aseguró su presencia en el podio tras caer en las semifinales ante Brasil.

Aunque el combinado nacional llegó a Filipinas con serias aspiraciones a alzarse con el primer Mundial de la historia, la final anticipada ante la canarinha fue un varapalo muy duro el pasado viernes. No obstante, España no quiso contenerse ante Argentina en la pugna por el tercer puesto. Salió con todo y, en el ecuador de la primera parte, Ale de Paz abrió la lata para guiar la ventaja de la Roja al descanso (0-1).

España continuó merodeando la portería de la albiceleste, pero le faltó ajustar la precisión para ampliar la renta. Argentina aprovechó para empatar por medio de Mailén Romero (1-1) a apenas seis minutos para el final del partido.

Lejos de arrugarse, el combinado español tiró de coraje para percutir sin descanso la portería de Argentina y asegurar el bronce. Laura Córdoba, con un golazo, encarriló el triunfo (1-2) unos instantes después de recibir el tanto del empate. Antía Pérez e Irene Córdoba ampliaron la renta y la propia Laura Córdoba, ya sobre la bocina, redondeó la manita y desató la fiesta en Filipinas (1-5).

Martita, que inició el encuentro desde el banquillo, hace historia para el deporte coruñés al convertirse en una de las primeras medallistas de un Mundial femenina.