3-2 | Compañía B no es capaz de frenar su mala racha

Derrota en Asturias de Compañía de María B frente al Telecable (3-2) y nuevo fin de semana negro para el conjunto colegial. Los coruñeses encadenan siete partidos sin puntuar y ocupan la penúltima plaza de la tabla. Samu Pose y Aarón Torrado marcaron en un duelo que se decidió en la primera mitad.