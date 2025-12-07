Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3-2 | Compañía B no es capaz de frenar su mala racha

El equipo coruñés lleva siete derrotas consecutivas

RAC

A Coruña

Derrota en Asturias de Compañía de María B frente al Telecable (3-2) y nuevo fin de semana negro para el conjunto colegial. Los coruñeses encadenan siete partidos sin puntuar y ocupan la penúltima plaza de la tabla. Samu Pose y Aarón Torrado marcaron en un duelo que se decidió en la primera mitad.

