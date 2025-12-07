Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dardos

A Coruña se convierte en capital de los dardos

Una participante. | LOC

RAC

A Coruña

ExpoCoruña se convirtió este fin de semana en el epicentro mundial de los dardos. El recinto acogió por segundo año seguido el Campeonato del Mundo de Phoenix Darts, que este lunes se cierra con el torneo por equipos.

TEMAS

