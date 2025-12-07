Pieter Devos se hace con el Gran Premio Longines en Casas Novas

El público llenó las gradas de Casas Novas en una intensa jornada del CSI5*W marcada por el Trofeo Grupo EULEN y el Gran Premio Longines. En el GP, con un exigente recorrido de 1,55m y desempate entre 10 binomios, el belga Pieter Devos se alzó vencedor junto a su caballo Jarina J, por delante de Robert Whitaker con Vermento y del alemán Christian Ahlmann con Blueberry.

En el Trofeo Grupo EULEN, disputado a 1,50m en contrarreloj, Julien Epaillard, número 9 del mundo, ganó con Easy Up de Grandry, seguido por Henrik von Eckermann con Glamour Girl y el joven irlandés Michael Pender con HHS Orchidee. El domingo se decidirá el campeón del CSI A Coruña en el Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo.

La jornada matutina

A las 13.30 horas de ayer tuvo lugar el inicio de la primera prueba del sábado. En el Trofeo Porsche la victoria se la llevó Amelie Gachoud, con Hello Franklin. Recibió el trofeo de manos de Jordi Curros, gerente del Centro Porsche A Coruña. El podio lo completaron el gallego Javier González Fraga, Fino, con Obolesnky JGF; y el binomio formado por Íñigo Fernández de Mesa y Casper de Luxe.

La segunda de la categoría CSI1* fue el Trofeo Malard. El más rápido fue el local Javier González Fraga, con Sonic JGF. Recibió el trofeo de Enrique Mateo, importador de Champagne Malard en España. Por detrás quedaron Patricio Valdenebro del Rey y Klimax van het Lindehof y el italiano Matteo Bonagura, montando a Quilazio.