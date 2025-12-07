Willem Greve conquista Casas Novas

Tarde de emociones a flor de piel en Casas Novas con la disputa del Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo de Saltos. Después de una primera ronda de muchísimo nivel, solamente siete de los 40 binomios que comenzaron se clasificaron para el desempate final, que prometía ser disputado hasta el último salto y no decepcionó.

Con un tiempo de 43.76 segundos y un recorrido impecable montando a Pretty Woman van´t Paradijs N.O.P, Willem Greve hizo valer su habilidad y experiencia y se llevó el Gran Premio en A Coruña, en una gran victoria que, tras su reciente triunfo en Stuttgart el pasado mes de noviembre, evidencia su gran estado de forma.

La segunda posición de la prueba fue para Oda Charlotte Lyngvaer y Carabella vd Neyen Z, que paró el crono en 44.70, y el francés Simon Delestre consiguió la tercera plaza con 45.15 a lomos de Golden Boy DK. El mejor jinete español fue Armando Trapote.

Múltiples éxitos gallegos

Javier González Fraga, Fino, fue el gran protagonista del CSI 1* disputado por la mañana en Casas Novas. El jinete gallego fue el mejor de los 27 participantes en la prueba, que presentaba obstáculos de 1,40m y tuvo una amplia representación española (22 binomios). Fino salió de último y brilló ante su público para lograr la victoria junto a Sonic JGF. Además, consiguió también el Trofeo Caser Grupo Helvetia, otorgado al mejor jinete español de la competición, cerrando así una última jornada de ensueño para él.

En el Trofeo Movistar, por su parte, la mejor fue Elena Vázquez Arrojo. La amazona gallega, de solo 15 años, es una de las promesas con más talento de la hípica gallega y lo demostró en Arteixo.