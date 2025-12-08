Fontana, Jiménez, Zeballos y Arcos: los cuatro ases en la manga de Maristas

Fernando Buendía ha convertido a Maristas en una máquina casi perfecta de hacer baloncesto. Lidera el Grupo B de la Liga Femenina 2 con puño de hierro, con 9 triunfos y solo una derrota, y muestra un amplio catálogo de recursos para vencer. Desde encuentros cómodos en los que domina de principio a fin a otros más sufridos, como el de la última jornada ante el Gijón, en el que tuvo que esperar a la prórroga para doblegar a su rival. De un modo u otro, las piezas del engranaje que el técnico coloca cada semana sobre el parqué encajan cada vez mejor y engrasan con suavidad a un equipo que destaca por su gran rendimiento coral.

Y es que, cuando no es una, es otra. A la capacidad para el rebote de Eugenia Filgueira, el trabajo en la pintura de Raquel Botana o la dirección de juego de Nevena Dimitrijevic, por ejemplo, se suman cuatro nombres que acaparan las mejores valoraciones de lo que va de curso: Josefina Zeballos (2), Ana Jiménez (3), Brenda Fontana (3) y Sofía Arcos (3). Esta última, además de ser la más destacada del duelo contra el Gijón, fue designada como mejor jugadora general de la jornada de la Liga Femenina 2 gracias a sus 20 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 33 de valoración.

Brenda Fontana, Ana Jiménez, Josefina Zeballos y Sofía Arcos, con Maristas esta camapaña. / LOC

No fue la primera vez de Arcos como protagonista de un encuentro. La andaluza fue la primera en brillar con la camiseta colegial en la victoria de la jornada inaugural frente al TGN y repitió premio en la única derrota hasta el momento, en la quinta fecha contra el ABDA en Avilés. En ese mismo duelo compartió el reconocimiento con su compatriota malagueña Ana Jiménez (ambas terminaron con 11 de valoración), que también fue la mejor en otras dos ocasiones: en las jornadas 3 y 4, contra Manresa y Barakaldo.

La uruguaya Josefina Zeballos ha entrado como un guante en el baloncesto de Fer Buendía. La máxima anotadora de Maristas acaparó los focos (y los números) en el segundo encuentro frente al Boet Mataró y repitió en la sexta jornada ante el Cortegada, donde llegó al 34 de valoración, el récord colegial hasta el momento.

El mes de noviembre, sin embargo, fue para Brenda Fontana. La internacional argentina, de menos a más, destacó sobre el resto en tres encuentros consecutivos: hizo dobles dígitos contra el Lleida (13 puntos, 14 rebotes y 23 de valoración) y lideró al equipo frente al Arxil y al UE Mataró.