Mus Barro, refuerzo de Navidad para el Leyma Coruña

El Leyma Básquet Coruña ha adelantado su carta a los Reyes Magos. Al buen hacer deportivo y la última victoria frente al Palencia, el club naranja ha sumado a sus regalos navideños la llegada de un nuevo cinco. Mus Barro (Senegal, 1995) se incorpora a la plantilla coruñesa para afianzar la pintura, complementar a Abdou Thiam e Ilimane Diop bajo el aro y sumar centímetros (2,08 metros) al juego interior coruñés.

Formado en España, el nuevo jugador naranja acumula experiencia en el baloncesto nacional desde la campaña 2016-17, cuando empezó a despuntar en el Isover Basquet Azuqueca (Guadalajara). Las siguientes temporadas militó en el Ciudad de Ponferrada, La Roda y UDEA Algeciras, hasta que llegó al Plantío para vestir la camiseta del Tizona Burgos (2020-21). Con el conjunto burgalés en LEB Oro, destacó como uno de los jugadores más valorados del torneo, lo que le valió para dar el salto internacional a las filas del Porto. Tras la aventura portuguesa regresó a España para enrolarse en el Palencia y, de ahí, saltó a Venezuela y Francia.

En las últimas campañas, Barro jugó en el Alicante, donde promedió 9,8 puntos y 5,2 rebotes, y en el Estudiantes (8 puntos y 4,9 rebotes). El curso pasado compitió en el Panteras de Aguascalientes mexicano, con unos números de 11,5 puntos y 8,6 rebotes de media.

«Muy buen jugador de pick and roll con capacidad para jugar por encima del aro y generar situaciones de tiro cercanas a la canasta», destaca el Leyma en su comunicado. La entidad naranja, además, resalta sus capacidades físicas para «realizar transiciones rápidas» y contraataques, un estilo que se adecua a lo que propone Carles Marco sobre el parqué cada semana. En labores defensivas, el club indica que es un jugador que aporta «capacidad para intimidar, rebotear y defender el bloqueo directo».

Es el segundo jugador que apuntala la plantilla naranja a mitad de la campaña, tras la llegada de Dino Radoncic para cubrir la baja de Yoanki Mencía en octubre.