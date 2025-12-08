El oarista Pablo Moral, operado con éxito de su lesión de rodilla

El permanente estado de felicidad en el que el Attica 21 OAR vive instalado desde su ascenso a la División de Honor Plata se ha visto alterado por la lesión de Pablo Moral. El jugador oarista, uno de los héroes del ascenso del curso anterior, ha sido intervenido este lunes de una grave lesión en la rodilla. Concretamente, el jugador sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco durante una sesión de entrenamiento y se vio obligado a pasar por el quirófano. La recuperación dependerá de su evolución, pero no se espera que vuelva a jugar en lo que resta de temporada. El año pasado, durante el play off, ya sufrió una lesión de tobillo.