El Valongo se lleva el Trofeo Eixo Atlántico ante Compañía de María

Lo rozó Compañía de María, pero no pudo ser. El equipo colegial cayó en la final del XII Torneo Eixo Atlántico frente al Valongo y se tuvo que conformar con el subcampeonato. En la cita, que se disputó a lo largo del fin de semana entre los pabellones de Riazor, Monte Alto y el Palacio de los Deportes, participaron 14 de las mejores canteras de Galicia y Portugal, un total de 140 jugadores que representan el futuro del hockey sobre patines del noroeste peninsular. En clave local, Dominicos fue tercero tras caer con el campeón en semifinales y vencer al Maia en el duelo por el bronce, y el Liceo y el Borbolla completaron la cuota de la ciudad.