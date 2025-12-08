Programación
El Valongo se lleva el Trofeo Eixo Atlántico ante Compañía de María
Dominicos fue tercero; el Brobolla y el Liceo también participaron
Lo rozó Compañía de María, pero no pudo ser. El equipo colegial cayó en la final del XII Torneo Eixo Atlántico frente al Valongo y se tuvo que conformar con el subcampeonato. En la cita, que se disputó a lo largo del fin de semana entre los pabellones de Riazor, Monte Alto y el Palacio de los Deportes, participaron 14 de las mejores canteras de Galicia y Portugal, un total de 140 jugadores que representan el futuro del hockey sobre patines del noroeste peninsular. En clave local, Dominicos fue tercero tras caer con el campeón en semifinales y vencer al Maia en el duelo por el bronce, y el Liceo y el Borbolla completaron la cuota de la ciudad.
