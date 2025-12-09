Programación
Baile deportivo
A Coruña acoge este sábado a 300 bailarines de élite en el Palacio de los Deportes
La I Copa Diputación reúne a los mejores de España y Portugal
A Coruña
La I Copa Diputación de baile deportivo llenará de ritmo el Palacio de Deportes de Riazor este sábado, 13 de diciembre. La prueba, oficial en las modalidades de bailes latinos y danza coreográfica, concentrará en el pabellón coruñés a más de 300 participantes de España y Portugal. Se competirá de manera individual, por parejas y por grupos, entre los que figurarán algunos de los mejores bailarines y conjuntos del mundo. También puntuará para el ranking nacional. La entrada al público será gratuita y el espectáculo se desarrollará entre las 10.30 y las 21.00 horas, aunque las pruebas oficiales serán por la tarde, de 16.00 a 19.00.
