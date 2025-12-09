Difícil salida del HC Coruña ante el Telecable, el líder de la OK Liga

La jornada intersemanal de la OK Liga Iberdrola es un hueso duro de roer para el Hockey Club Coruña Femenino. El conjunto que dirige Stanis García se desplaza hasta Gijón para medirse este miércoles al Telecable (21.00 horas, okliga.tv), equipo que manda en la competición.

El cuadro asturiano, siempre favorito a ganarlo todo, lidera la tabla del torneo doméstico, pero no puede permitirse fallar. Suma ocho victorias, un empate y una sola derrota, lo que le otorga un total de 25 puntos, unos números idénticos a los del Fraga, segundo clasificado por diferencia de goles y que este curso ya se impuso al combinado coruñés en el Palacio de los Deportes (0-7).

En las filas asturianas, además, el HC encontrará varias caras conocidas, una en cada extremo de la pista. Por un lado, la delantera Laia Juan, que el curso pasado defendió la camiseta coruñesa y esta temporada lleva 4 dianas en 9 encuentros. Y, por otro, Viki Caretta entre los palos. La guardameta italiana, santo y seña del proyecto coruñés desde la época del Liceo, abandonó la disciplina gallega este verano en busca de nuevos objetivos después de haberlo parado todo bajo los hierros del Palacio.

El HC, renovado y en crecimiento, todavía no ha logrado batir a ninguno de los cocos en lo que va de campaña, pero tratará de competir de tú a tú al todopoderoso cuadro gijonés.