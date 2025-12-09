Inhabilitado el presidente de la Federación Galega de Pádel por usar fondos de la entidad para un préstamo personal

Un préstamo de 50.000 euros al 0% de interés, con cargo a los fondos de una federación deportiva y con vencimiento a cuatro años prorrogables. Es el motivo por el que el Pleno del Comité Galego de Xustiza Deportiva ha impuesto una inhabilitación de 8 meses al presidente de la Federación Galega de Pádel, Manuel Fernández Prado, como consta en una resolución a la que ha tenido acceso Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN A CORUÑA.

En una sesión celebrada el 13 de noviembre, Xustiza Deportiva, que depende de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, consideró probada la «existencia de una infracción muy grave, consistente en el aprovechamiento particular e ilegítimo del cargo que ocupa». El directivo ha indicado a este periódico que formulará recurso y que no ha existido ninguna infracción por cuanto no ha existido un perjuicio sobre la federación. «Respeto la labor del Comité Gallego de Justicia Deportiva pero no comparto esta decisión de inhabilitación y por eso he trasladado a dicho órgano mi intención de hacer valer mi derecho, recurrirla ante una instancia judicial y pedir su suspensión cautelar».

Fue el 29 de diciembre de 2022 cuando se formalizó ese préstamo con condiciones «altamente beneficiosas», detalla la resolución, con objeto de que el presidente de la entidad pudiera «atender un pago urgente de un préstamo hipotecario personal». Como consta en las cuentas de la organización, esa partida quedó clasificada como «inversiones financieras a largo plazo»; el préstamo fue amortizado íntegramente en noviembre del año pasado.

El documento oficial expone que la conducta de Fernández Prado es «ilegítima» en tanto «se basa en el aprovechamiento particular del cargo para obtener un beneficio financiero en condiciones extraordinariamente ventajosas», en referencia a ese 0% de interés con cuatro años prorrogables de plazo para su amortización. Abunda que ha existido también un «desvío del patrimonio federativo», teniendo en cuenta que esa partida económica no estuvo a disposición de la federación durante dos años (hasta que lo devolvió), y una «vulneración en el deber de diligencia».

Este expediente reprueba de igual modo la «falta de transparencia» en el procedimiento porque en el acta de la Junta Directiva que validó la operación no incluía el detalle de las condiciones de dicho préstamo. «El uso de la estructura federativa como herramienta de financiación privada se considera un aprovechamiento ilegítimo del cargo» tipificado como infracción muy grave en la Lei 3/2012 do Deporte de Galicia.

«Discrepo de que [los hechos] constituyan la infracción que se me imputa. A veces se cometen errores, se dan actuaciones que después uno puede considerar inapropiadas, pero eso no quiere decir que sean ilegales o prohibidas y eso es lo que pienso seguir exponiendo ante una instancia superior», ha indicado Fernández Prado a Faro de Vigo, que asegura que ese dinero fue un «adelanto de remuneraciones».

Según consta en la web de la Federación, el cargo de presidente devenga una retribución anual de 20.280 euros. En el ejercicio 2024 la entidad anotó una cifra de negocios de 598.189 euros, frente a los 480.753 euros del año anterior.