Pablo de Amallo, presidente del Leyma Coruña: «No ascender no sería un fracaso»

«El objetivo es el ascenso, pero no lo tenemos marcado a fuego. Si no lo hacemos, no es un fracaso. Dado el nivel de la liga, quedar segundos o terceros sería muy digno». Así se refirió el presidente del Leyma Básquet Coruña, Pablo de Amallo, a la gran meta de la entidad naranja en la temporada 2025-26. El dirigente del club coruñés estuvo en el programa especializado en baloncesto O Noso Basket, donde repasó la actualidad del equipo. «Queda mucha liga por delante y los rivales nos irán cogiendo la aguja de marear. Ojalá cumplamos el sueño de regresar a ACB, pero vamos a ser cautos», insistió.

El presidente naranja habló del caso Mencía, la gran cruz de lo va de temporada. «Cuando surge, lo primero que hacemos es separarlo de la disciplina del grupo, pero tenía un contrato y nuestros reglamentos internos no decían nada de este tipo de situaciones. Al final, tuvimos una reunión con él y con su agente para llegar a un acuerdo de salida que fuese satisfactorio para el jugador y, sobre todo, para el club. Decidimos aplazar la comunicación de la decisión unos días para anunciar el recambio [Dino Radoncic] al momento», indicó.

Pablo de Amallo resaltó que jugar en el Coliseum es «fundamental» para el Leyma, aunque sea una opción «más cara» que el Palacio de los Deportes. «No podríamos meter a 5.500 abonados en otro sitio, todo sea por el espectáculo», comentó el mandatario coruñés. En lo referente a la masa social, explicó que «el proyecto del club no podría llevarse a cabo sin la afición» y alabó a sus predecesores: «En A Coruña siempre hubo afición al baloncesto. El Bosco, el Sondeos… La directiva anterior, con Roberto Cibeira y Juan Carlos Herrero, fue la gran artífice de este logro. Ellos generaron la ilusión de que se podía estar arriba y lo hicieron, llevaron al equipo a ACB», señaló. A este respecto, anunció que el 17 de diciembre se abrirá una segunda ronda de la campaña de abonados, coincidiendo con el derbi en casa ante el COB, y deseó un 2026 exitoso en el que «las lesiones respeten» a la plantilla.