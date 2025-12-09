Toni Pérez y Facu Bridge: cruce de caminos en verde y blanco

Hay colores que definen carreras enteras y jugadores que, de forma inevitable, compiten toda su vida asociados a una cierta tonalidad. Es el caso, por ejemplo, de Toni Pérez y Facu Bridge. El asturiano despuntó en el Liceo, se convirtió en leyenda en el Sporting de Portugal y el pasado verano regresó a Riazor para un último baile en las filas colegiales. El camino del argentino, salvando las distancias, es similar. Jugó en A Coruña en sus dos primeros años en Europa y ahora defiende los colores del conjunto lisboeta, previo paso por el Riba D’Ave y el Valongo. Dos trayectorias dibujadas en verde y blanco que este jueves coincidirán en el compromiso de WSE Champions que mide a ambas escuadras en el Palacio de los Deportes (20.30 horas, worldskate.tv).

«El partido me hace ilusión porque estuve ocho años allí, compartí muchos momentos con jugadores muy buenos y pude ganar títulos. Es un club muy importante en mi vida deportiva y que me dio mucho», afirma Toni sobre el conjunto luso, donde alcanzó la gloria. Sin embargo, y pese a las alegrías que le aportó su etapa en el Sporting, su corazón nunca dejó de latir en clave liceísta. «Desde que me fui, tuve en la cabeza volver a vestir la camiseta del Liceo, porque este es mi club, el que quiero de verdad», señala.

Toni Pérez, con la bola en un encuentro del Liceo esta temporada en el Palacio. / Iago Lopez

Facu Bridge también guarda Riazor en un rincón privilegiado de su interior: «A Coruña sigue teniendo un lugar muy especial en mi carrera. Al ser mis primeros años en Europa, fue un gran aprendizaje para mí, me llevé muchas cosas lindas, aunque creo que no llegué a aportar o dar todo lo que podía en el club. Hoy soy un jugador mucho más completo». El argentino, no obstante, no podrá disfrutar del duelo sobre la pista, ya que sufrió una rotura del tendón de Aquiles a finales del curso pasado y todavía está en la fase final de su recuperación. La lesión le vino en un momento «inesperado», que coincidió cuando gozaba de más protagonismo y estaba en un «buen momento» de confianza y juego.

Pese a todo, Facu es consciente de que será un partido «durísimo». «Conozco al Liceo y sé cómo se transforma cuando juega contra equipos grandes. Sacan mucha fuerza y luchan hasta el final, será muy difícil», advierte el jugador del equipo luso. «El Sporting es un rival muy complicado, estamos hablando del actual campeón del Mundo», explica Pérez, que visualiza un encuentro en el que los portugueses defiendan «bastante alto» y traten de «tener la posesión de la bola». Para el 57 liceísta, la clave estará en «intentar mandar y sorprenderles».

Ambos jugadores coinciden en que será una cita de emociones a flor de piel dentro y fuera de la pista, pero solo hasta que el árbitro señale el inicio del encuentro. «Entonces nos centraremos en nuestro trabajo y lucharemos por los tres puntos», bromea Toni. Bridge le secunda y concluye con un deseo: «Que gane el mejor».

Facu Bridge celebra la WSE Champions. / SCP

Una «noche mágica» plagada de superestrellas

El Sporting aterriza en el Palacio de los Deportes con dos trofeos en su mochila de esta campaña: la Supercopa de Portugal y el recién estrenado Mundial de Clubes. «Esos dos títulos no han dado confianza para encarar la temporada de otra forma», reconoce Facu Bridge. Todo un gigante continental que desafiará a un Liceo que no patinará solo sobre la pista. Porque la energía del Palacio se transforma en las grandes ocasiones. «A Coruña sabe que es un partido importante, que viene un equipazo y que nosotros con nuestra gente somos más fuertes», indica Toni Pérez, que atesora a sus espaldas unas cuantas «noches mágicas» sobre el parqué de Riazor.

Las dos plantillas presumen de astros y figuras mundiales en sus filas. Para Pérez, la escuadra coruñesa deberá vigilar de cerca a Nolito Romero y Alessandro Verona, dos veteranos que recogen su propio testigo en el club lisboeta. Facu Bridge también destaca la experiencia coruñesa, en los sticks de Dava Torres, César Carballeira y su excompañero Toni: «Es una parte importante del Sporting y, para los que compartimos vestuario con él, el partido será especial por todos los momentos vividos, los títulos e incluso las situaciones en las que no nos fue tan bien», comenta.