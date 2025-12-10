El campeón del mundo pone a prueba el «fortín» verdiblanco de Riazor

«Tenemos la ilusión de ganar para mantenernos fuertes en casa y que Riazor siga siendo un fortín». Ese es el deseo de Toni Pérez para el choque que enfrentará a los dos equipos de su vida, el Liceo y el Sporting de Portugal, este jueves sobre la tarima del Palacio de los Deportes (20.30 horas, worldskate.tv). Las palabras del asturiano están respaldadas por los hechos: esta campaña, el conjunto de Juan Copa no ha perdido como local. Tropezó en la primera jornada de la OK Liga, al ceder un empate contra el Shum, pero, desde ese momento, cuenta sus partidos como anfitrión por victorias. Rivas, Calafell, Reus y Voltregà claudicaron en territorio coruñés en la competición doméstica, mientras que el Oliveirense mordió el polvo en el primer duelo de la WSE Champions.

El rival de esta semana, sin embargo, se ha ganado el derecho de infundir respeto. Más allá de ser uno de los clásicos sobre patines, el Sporting desembarca en A Coruña con dos títulos en el bolsillo en lo que va de curso: la Supercopa de Portugal que ganó contra el Porto (3-4) y el prestigioso y recién inaugurado Mundial de Clubes, que alzó frente al Barcelona en Argentina (3-2). Amparado por los éxitos y de forma objetiva, el oponente que hoy plantará cara al combinado coruñés es el mejor equipo del mundo.

Pero eso no intimida a la escuadra verdiblanca. «Conozco al Liceo y sé como se transforma ante los equipos grandes, será un partido durísimo», resumía Facu Bridge, exliceísta y actual jugador del cuadro luso, en LA OPINIÓN. Toni Pérez, por su parte, confía en la «magia de las grandes noches» para que el público lleve en volandas al conjunto coruñés. En Champions, los hombres de Copa suman una victoria (Oliveirense) y una derrota a domicilio (Barcelos). El equipo lisboeta aun no ha perdido, ya que se impuso al Bassano y al Barcelos, y marcha líder del grupo con los mismos puntos que el Benfica (6). Danilo Rampulla, que el año pasado firmó un hat-trick en el Palacio con la camiseta del Barcelos, se presenta como la principal amenaza para la solidez defensiva colegial.