Martita: «Este bronce se valorará más con el paso del tiempo»

Acaba de volver de Filipinas. ¿Cómo están siendo los días posteriores al Mundial? ¿Muchas emociones?

El peor momento fue justo después de perder contra Brasil en semis, por no poder cumplir el objetivo. Una vez pasó ese día, todo fue mejor, ahora estamos dándole importancia al bronce. Al no llegar a la final, parece que pierde un poco de valor, pero ser terceras del mundo no es nada fácil.

¿Cree que ese tercer puesto ganará importancia con el tiempo?

Sí, cuantos más días pasen, más se va a valorar la medalla. Es difícil ahora, a corto plazo, darle el mérito que tiene, pero acabará llegando. Al final, el único partido que perdemos es esa semifinal contra Brasil, que quedó en primer lugar. El sorteo nos tocó así. No hay que quitarle importancia ni al trabajo que se ha hecho ni al bronce.

La fase de grupos fue prácticamente perfecta. ¿España llegó al torneo en su mejor momento?

Sí, de hecho, yo creo que por todos esos partidos previos, tanto en el Mundial como antes, confiábamos muchísimo en llegar a la final. Nos veíamos en un buen momento individual y colectivo y el trabajo estaba dando sus frutos, se vio reflejado en los partidos y los resultados. Ninguna tenía dudas.

¿Cómo cambian el ‘chip’ tras la derrota ante Brasil para pelear por el bronce frente a Argentina?

Jugamos contra Brasil con ganas de estar en la final y perder fue un chasco, pero, en cuanto pasó el día, hablamos, soltamos todo lo que sentíamos con la pscióloga de la Selección y logramos relativizarlo. Dijimos ‘vamos a irnos de aquí dándolo todo y llevándonos el bronce’, que no deja de ser una medalla y, a nivel de ranking, ser terceras del mundo da muchas ventajas luego para clasificarte a otros torneos. Ante Argentina creo que se vio esa motivación.

Desde dentro, ¿cómo vivieron la experiencia de formar parte del primer Mundial de la historia del fútbol sala femenino?

Fue una explosión de emociones, la verdad. Teníamos muchísimas ganas antes de ir, pero hasta que te ves allí jugando y empieza a pasar el tiempo no eres consciente de todo. Al principio era una sensación rara, pero cuando empezamos la fase grupos y veíamos como se montaba todo, el público, etcétera, ahí empezamos a ser conscientes de donde estábamos.

Hace seis meses, ni siquiera esperaba estar en la lista. Ha sido una pasada, repetiría mil veces la experiencia. Intenté disfrutar al máximo

¿Fue mucha gente a verlas? ¿Había ambiente en el pabellón?

Dentro de que es un país que no tiene mucha historia de fútbol sala, se volcaron bastante. En la fase de grupos, que fue entre semana y la ciudad [Manila] es un poco caótica, hubo un poco menos. Pero en las eliminatorias los pabellones estaban llenos. No sé si aforo completo, pero prácticamente. Nos llevamos una grata sorpresa con eso.

España viajó sin Anita Luján y perdió a Peque y a Mayte Mateo en Filipinas. Tres líderes que vieron la cita por televisión. ¿Cómo gestionó el grupo sus ausencias?

Tenemos bastante mala suerte con eso, la verdad. En los Europeos ya nos ha pasado, que siempre hay lesiones graves en los momentos previos al inicio. Creo que con Anita tuvimos más tiempo para asimilarlo, pero no deja ser la baja que es, capitana y una jugadora importantísima. Lo de Peque y Mayte es un palo, porque pasa ya allí. Hablamos con la psicóloga y nos explicó que era algo que no podíamos controlar y que podía pasar, que teníamos que recomponernos porque esto es parte del deporte.

¿Qué valoración personal hace de su paso por Filipinas?

Partiendo de la base de que, si me preguntan hace seis meses, ni siquiera me esperaba estar en la lista, para mí ha sido una pasada. Ya iba con las expectativas muy altas, de que iba a ser algo importante, pero ha sido incluso mejor. Pasamos un mes lejos de casa, que también era complicado, pero se nos hizo hasta corto (se ríe). Repetiría mil veces, estoy muy agradecida. Es una experiencia única y he intentado disfrutarla al máximo.

Algunas de sus excompañeras de su etapa en el Viaxes Amarelle dijeron en LA OPINIÓN que todas tenían claro que iría convocada.

Eso es porque ellas me miran con buenos ojos (se ríe). Ellas confiaban en mí porque me quieren mucho, pero, al final, van solo 14 jugadoras y no es fácil entrar en la última lista. Yo llevaba mucho tiempo sin ir a la Selección, desde 2023,y la posibilidad estaba ahí, pero no lo veía como algo cercano.

Regresa con dos goles. ¿Qué se siente al anotar en un Mundial?

Es algo que no esperaba, porque no soy de marcar muchos goles. Y, encima, nunca había marcado con la Selección. Así que, que mejor escenario para estrenarme que allí, ¿no? Estoy muy contenta por ello.

Si esta medalla sirve como impulso para la base del Amarelle, para mí es súper positivo

El torneo ha sido un éxito en España. ¿Notaron ese apoyo de la afición en Manila?

Allí estábamos como en una burbuja y con la diferencia horaria costaba un poco que llegase la información. Pero en redes sociales o hablando con mi familia sí que veía el alcance que estaba teniendo. Al volver, lo estoy notando a nivel de medios de comunicación. Hay más cobertura de la que esperaba, quizás, y me sorprende para bien.

¿Puede esta medalla de bronce ser un altavoz que ponga el foco general en el fútbol sala femenino español?

Sí, yo de verdad que espero que así sea. A lo mejor desde fuera es difícil valorarlo como hacemos nosotras desde dentro, porque se puede pensar que ganar el oro era fácil y no se le da esa importancia o dificultad que realmente tiene [a quedar terceras]. Espero que con el tiempo, y escuchándonos hablar de la experiencia, se valore más este bronce y se le de visibilidad.

Donde sí que se le dará importancia a su éxito es en el Viaxes Amarelle. Ahora que el club no pasa por su mejor momento deportivo, ¿qué valor cree que tiene que una canterana haya logrado una medalla en un Mundial?

Ojalá sea un buen impulso. Mis padres, además, están muy cerca del club y espero que esto ayude, porque sé que el momento que se vive desde el último descenso de Primera es complicado. Si esto hace que las niñas se animen y no lo dejen, ni el Amarelle ni el fútbol sala general, para mí es un punto súper positivo. Espero que sea así.