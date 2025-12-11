2-2 | El corazón del Sporting anula sobre la bocina a la cabeza fría del Liceo

Era una gran noche en Riazor. Un duelo de titanes enmarcado en el espectacular escenario de la WSE Champions. El Sporting, que aterrizó como campeón del mundo pese a la delicada baja de Danilo Rampulla a última hora, desafió a un Liceo muy sólido que demostró no tener miedo a nadie. El equipo de Juan Copa puso la inteligencia, pero terminó desfondado y superado por el ímpetu lisboeta (2-2). En casa, eso sí, continúa invicto.

De primeras, el cuadro coruñés optó por el sentido común. Consciente de que al Sporting le interesaba un partido de pulsaciones elevadas, el Liceo se decantó por las posesiones largas. Movió la bola y obligó a los lusos a perseguir camisetas verdes. Edo paró más que Roca en los primeros 10 minutos. La escuadra visitante intentó llevar el partido al contacto y las protestas, pero Toni Pérez dio una lección magistral de guerra invisible y desesperó a sus excompañeros. Entonces, César golpeó. El pichichi coruñés abrió la lata con un potente disparo que dio alas a los colegiales y crispó a los lusos.

Lejos de acomodarse, el Liceo siguió asediando la meta rival. Xaus y Paiva estuvieron a punto de ampliar la renta, sin acierto. Riazor contuvo la respiración cuando Verona cayó entre sticks verdiblancos y los árbitros indicaron penalti. Bessa erró. En el último tramo, cuando las fuerzas flaquearon sobre los patines, Blai garantizó la solidez. El catalán frenó el último arreón portugués y sostuvo al equipo, que disputó los últimos minutos en inferioridad por una azul a Dava. El palo y el muslo de Nil Cervera frustraron los últimos intentos visitantes.

La reanudación sonrió al conjunto de Juan Copa. Salió decidido a dejar huella y lo logró cuando Toni Pérez encontró un resquicio entre camisetas negras para poner el 2-0. Cumplió la ley del ex y, además, lo celebró con ímpetu. El Sporting se desesperó y el Liceo cortó el ritmo para jugar con sus nervios. Toni se fue al suelo. Bruno, contra la valla. Y Nil forzó una azul a Navarro. Los colegiados tuvieron que pedir calma ante la repentina subida de tensión sobre el parqué.

Los portugueses no se rindieron. Y es que el equipo de Edo Bosch es uno de esos que no necesita tener la bola para generar sensación de peligro. Inclinó la pista hacia la portería de Roca, de nuevo gigante, sacando bolas hasta con el casco. Lo que no pudo detener fue la directa que Nolito Romero envió a la escuadra tras una muy protestada décima falta liceísta (2-1). Restaban aun once minutos. Saavedra y Toni gozaron de dos llegadas para matar el partido y Dava lanzó la décima falta, pero fallaron ante Edo. Mientras, Blai parecía un pulpo con guardas desviando bolas desde todos los ángulos. Pero su empeñó no bastó para contener por completo a un arsenal ofensivo tan variado y letal como el del Sporting. Bessa aprovechó un desajuste para empatar (2-2) y, acto seguido, Toni erró la réplica. Punto de prestigo que, sin embargo, deja un regusto agridulce.