Hockey sala

A Coruña recibe a las promesas del hockey sala

RAC

A Coruña

Este fin de semana, el pabellón de O Ventorrillo será testigo del mejor hockey sala español en categoría cadete. La instalación coruñesa acoge el Sector Nacional de este deporte, donde participarán el Escola Coruña, anfitrión, el Covadonga, el Terrassa, el Jolaseta y el Pechina almeriense. El torneo empieza el sábado a las 15:00 horas y se extenderá hasta el domingo.

